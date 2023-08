RWE boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RWE heeft in de eerste helft van dit jaar de winst zien aantrekken en bevestigde de eerder dit jaar verhoogde outlook voor heel 2023. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Duitse energiebedrijf. RWE investeerde in het afgelopen halfjaar 9 miljard euro ten opzichte van 2,1 miljard euro een jaar eerder en breidde de capaciteit voor hernieuwbare energie uit met 5,1 gigawatt via overnames en het in gebruik nemen van nieuwe fabrieken. In het afgelopen jaar bedroeg de aangepaste nettowinst 2,6 miljard euro tegen 950 miljoen euro een jaar eerder, terwijl de aangepaste EBITDA steeg van 2,1 tot 4,5 miljard euro. De aangepaste EBIT kwam uit op 3,5 miljard euro. RWE kwam eind juli al met voorlopige cijfers. RWE profiteerde van goede prestaties in het segment gericht op waterkracht, biomassa en gas. De handelstak deed het ook goed. De eerder verhoogde outlook voor heel 2023 werd donderdag gehandhaafd. RWE mikt op een nettowinst van 3,3 tot 3,8 miljard euro. De aangepaste EBITDA moet uitkomen tussen de 7,1 en 7,7 miljard euro en de aangepaste EBIT tussen 5,0 en 5,6 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.