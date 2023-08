Winstsprong bij Allianz Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Allianz heeft de nettowinst in het tweede kwartaal zien stijgen en herhaalde de outlook voor heel 2023. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse verzekeraar. Allianz gaat voor 2023 uit van een operationele winst van 14,2 miljard euro, plus of minus 1 miljard euro. De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met 7,1 procent naar 3,8 miljard euro, met vooral een stijging bij de levens- en gezondheidsverzekeringen en bij de tak schade. Volgens FactSet rekenden analisten op een winst van 3,6 miljard euro. De nettowinst voor aandeelhouders kwam uit op 2,3 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro meer op jaarbasis. De verzekeraar meldde een Solvency II-kapitaalratio van 208 procent, vergeleken met 201 procent op 31 december 2022. Het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro ligt op schema: er werden tot het einde van juli 2,9 miljoen aandelen ingekocht voor een bedrag van 0,6 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.