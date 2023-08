Deliveroo wil aandeelhouders extra belonen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN) Deliveroo heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien aantrekken en ziet ruimte om zijn aandeelhouders extra te belonen. Dat maakte de maaltijdbezorger met een notering in Londen donderdag bekend. Deliveroo wil 250 miljoen pond aan overtollig kapitaal uitkeren aan de aandeelhouders, waardoor het bedrijf dit jaar in totaal 300 miljoen pond uitkeert, gelijk aan 30 procent van de kaspositie aan het begin van het jaar. De omzet steeg afgelopen halfjaar met 5 procent tot 1,0 miljard pond, na een stijging van de brutotranactiewaarde met 3 procent tot 3,5 miljard pond. Het aantal bestellingen nam wel met 6 procent af, maar de waarde per bestelling steeg daarentegen met 10 procent. De Britse en Ierse markt lieten onverminderd een outperformance zien ten opzichte van de divisie Internationaal, merkte Deliveroo op. De aangepaste EBITDA bedroeg 39,4 miljoen pond. Een jaar eerder was er nog een verlies van 51,6 miljoen pond. De marge was 1,1 procent positief tegen 1,5 procent negatief een jaar eerder. Deliveroo schreef onder de streep nog wel rode cijfers. Het verlies van 82,9 miljoen pond was weliswaar veel minder dan het verlies van 153,8 miljoen pond een jaar eerder. Het bedrijf had eind juni nog 948 miljoen pond in kas. Daarbij boekte Deliveroo naar eigen zeggen vooruitgang in het genereren van een duurzame, positieve kasstroom. In het afgelopen jaar werd de uitstroom teruggebracht tot 28 miljoen pond. Outlook Deliveroo verwacht voor dit jaar inmiddels een lage enkelcijferige groei van de brutotransactiewaarde tegen constante valuta. Eerder werd nog gerekend op een groei van 1 tot 5 procent. Over de ontwikkeling van de aangepaste EBITDA werd de maaltijdbezorger juist positiever. Dit resultaat moet in 2023 uitkomen tussen 60 en 80 miljoen pond. Eerder werd gemikt op 20 tot 50 miljoen pond. Bron: ABM Financial News

