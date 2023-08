Resultaten ForFarmers flink onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten flink onder druk zien staan. Dit bleek donderdag uit cijfers van het veevoerderbedrijf. "De forse daling van het resultaat over het eerste halfjaar 2023 onderstreept het belang van de herziene strategie, die in dit transitiejaar voortvarend wordt geïmplementeerd", aldus CEO Pieter Wolleswinkel donderdag. "De prijsconcurrentie is in volatiele marktomstandigheden toegenomen waardoor onze volumes verder onder druk kwamen en daarmee ook onze brutowinst." De topman zei dat de benodigde reorganisatie in volle gang is. Er moeten minder managementposities zijn en korte lijnen naar de klant, terwijl er de nodige kostenbesparingsprogramma’s lopen. In de eerste zes maanden daalden de volumes op jaarbasis met 4,8 procent naar 4,3 miljoen ton. In de varkenssector zag Forfarmers de volumes onder druk staan door prijsconcurrentie, maar in de herkauwerssector trokken de volumes juist aan. De omzet van ForFarmers liet een stijging zien van 0,6 procent naar 1,6 miljard euro. De onderliggende EBITDA daalde daarentegen met 38,5 procent van 43,1 naar 26,5 miljoen euro. De daling van de brutowinst, als gevolg van prijsconcurrentie en volatiele grondstof- en kunstmestprijzen, was hoger dan de besparingen in de onderliggende bedrijfslasten, lichtte ForFarmers toe. Onderliggend verdiende ForFarmers 4,4 miljoen euro netto. Dat was een jaar eerder 17,1 miljoen euro. ForFarmers meldde 18,8 miljoen euro aan incidentele lasten. "Op macro-economisch en geopolitiek gebied blijft het onrustig", zo stelde ForFarmers. "Naar verwachting zullen derhalve grondstofprijzen volatiel en relatief hoog blijven, evenals de energie-, arbeids- en transportkosten." Bron: ABM Financial News

