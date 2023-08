Opnieuw stevige daling productie Nederlandse industrie

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in juni opnieuw minder geproduceerd, maar de daling was wel minder sterk dan in de voorgaande twee maanden. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 7,7 procent lager dan in juni 2022. In mei was er nog een daling van 9,5 procent op jaarbasis en in april was dit zelfs 12,1 procent.

Van mei op juni steeg de productie met 0,7 procent.