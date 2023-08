Disney boekt verlies

(ABM FN-Dow Jones) Disney is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, maar boekte een hogere omzet, terwijl de Disney+ streamingdienst voor het het tweede kwartaal op rij in Noord-Amerika abonnees verloor. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de entertainmentreus.

"Onze resultaten dit kwartaal zijn een weerspiegeling van wat we hebben bereikt door de ongekende transformatie die we bij Disney ondernemen om het bedrijf te herstructureren, de efficiëntie te verbeteren en creativiteit weer centraal te stellen in ons bedrijf", zei CEO Robert Iger in een toelichting op de cijfers.

Disney+ telde het afgelopen kwartaal 146,1 miljoen abonnees, wat 7,4 procent minder was dan de 157,8 miljoen abonnees in het voorgaande kwartaal. De daling kwam met name uit India, waar Disney vorig jaar de rechten verloor om een populaire cricketcompetitie te streamen. In de VS en Canada telde het aantal abonnees 46 miljoen, tegen 46,3 miljoen in het voorgaande kwartaal.

Disney boekte het afgelopen kwartaal een 4 procent hogere omzet van 22,3 miljard dollar, in vergelijking met 21,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Het entertainmentbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 460 miljoen dollar, ofwel een verlies van 0,25 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettowinst van 1,4 miljard dollar, ofwel een winst van 0,77 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Het nettoverlies was met name het resultaat van herstructureringen en bijzondere waardeverminderingen. Op aangepaste basis boekte het concern een winst van 1,03 dollar per aandeel, tegenover 1,09 dollar per aandeel een jaar eerder.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst 0,97 dollar per aandeel op een omzet van 22,5 miljard dollar.

Het aandeel Disney noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 1,1 procent lager.