Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, vanwege het aanhoudende optimisme over de leveringsvooruitzichten. Olie kelderde dinsdag aan het begin van de sessie en verloor terrein nadat Chinese handelsdata een aanzienlijke vertraging van de consumptie van ruwe olie in juli lieten zien, maar de futures herstelden zich nadat Saoedi-Arabië de OPEC+ maatregelen herbevestigde. Een krappere aanvoer, met name gedreven door vrijwillige bezuinigingen door Saoedi-Arabië en Rusland, wordt toegeschreven aan de stijgende olieprijs in de afgelopen zes weken, waarbij Brent en WTI dinsdag eindigden in de buurt van de hoogtepunten in april 2023. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 4 augustus zijn gestegen met 5,9 miljoen vaten tot 445,6 miljoen vaten. Een week eerder daalden de voorraden juist nog met 17,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden afgelopen week met 2,7 miljoen vaten tot 216,4 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,7 miljoen vaten tot 115,4 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 92,7 naar 93,8 procent. Het American Petroleum Institute zei dinsdag laat al dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 4,1 miljoen vaten, terwijl de voorraden benzine en destillaat daalden. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,48 dollar hoger op 84,40 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.