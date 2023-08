Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.487,52 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 35.265,50 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 13.796,71 punten.

De markt is met name in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers, die donderdag verschijnen, terwijl beleggers woensdag reageerden op nieuws over deflatie in China.

Het nieuws over dalende consumentenprijzen in China, die in juli op jaarbasis daalden met 0,3 procent, viel samen met zwakke Chinese handelscijfers een dag eerder en wakkerde de bezorgdheid aan dat de groei hapert in de op één na grootste economie ter wereld.

De data wijzen volgens Hargreaves Lansdown op een aanzienlijke vertraging van de Chinese economie, die wordt geteisterd door een hoge schuldenlast.

Handelaren merkten echter ook op dat de deflatoire druk vanuit China kan helpen om de inflatie in de VS en elders verder te verminderen, waardoor centrale banken binnenkort kunnen stoppen met het verhogen van de rente.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,1 procent. De marktindex daalde van 200,7 naar 194,5.

De euro/dollar noteerde op 1,0975. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0978 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0954 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,6 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald/gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen inflatiecijfers en de wekelijkse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Lyft en Rivian kwamen met cijfers. Beide bedrijven presenteerden meevallende resultaten. Maar de groei van Lyft is minder sterk dan bij concurrent Uber en dat voedt de zorgen volgens analisten dat Lyft de concurrentiestrijd verliest. Rivian beperkte het verlies en denkt dit jaar meer auto’s te kunnen afleveren. Lyft daalde 9,6 procent, terwijl Rivian 7,9 procent verloor.

WeWork noteerde 37,1 procent lager, nadat de kantoorverhuurder een document indiende bij de SEC, waaruit blijkt dat er twijfels zijn over het voortbestaan van het bedrijf.

Roblox daalde 20,5 procent na slecht ontvangen kwartaalcijfers.

Vanavond nabeurs staan de cijfers van Disney op de agenda. Sportzender ESPN, onderdeel van Disney, sloot een overeenkomst met PENN Entertainment voor het exploiteren van een online goksysteem onder de naam ESPN Bet. Met de deal is 1,5 miljard dollar gemoeid. PENN krijgt hiervoor tien jaar lang de merkrechten van ESPN Bet in handen. Het aandeel PENN steeg 9,5 procent. Disney daalde 0,1 procent.