Video: opties om de beleggingsportefeuille tegen inflatie te beschermen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bescherming tegen de hoge inflatie is zowel binnen traditionele als alternatieve activaklassen te vinden. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management woensdag tegen ABM Financial News. Aangezien de negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties door de hoge inflatie niet is gegarandeerd en het ook niet uitgesloten kan worden dat we in de nabije toekomst met een iets hoger inflatieniveau moeten leven dan in de afgelopen tien jaar, zullen we naar andere bronnen van diversificatie moeten zoeken, aldus Juvyns. Op traditionele markten denkt de beleggingsstrateeg bijvoorbeeld aan de valutamarkt en factorbeleggen, waarbij een belegger zich richt op één of enkele bronnen van rendement, zoals bijvoorbeeld waarde, momentum, volatiliteit of dividend. Alternatieve strategieën zijn long/short beleggen en thematisch beleggen, zoals in klimaatverandering. "Diverse alternatieve activa klassen hebben vorig jaar positieve rendementen laten zien", aldus Juvyns. "Denk aan infrastructuur, transport, postbeheer...sectoren die vorig jaar een positief rendement lieten zien en bescherming bieden tegen inflatie." Klik hier voor: opties om de beleggingsportefeuille tegen inflatie te beschermen Bron: ABM Financial News

