Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 460,58 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.852,58 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 7.322,04 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.587,30 punten.

Vannacht bleek dat de consumentenprijzen in China voor het eerst in meer dan twee jaar zijn gedaald. Op jaarbasis daalden de Chinese consumentenprijzen met 0,3 procent, terwijl de producentenprijzen daalden met 4,4 procent.

Volgens CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild zijn deze cijfers voor Beijing een signaal dat het '5 voor 12' is. Maar als er in China deflatie is, "dan komen die lagere prijzen vanzelf een keer onze kant op. En dan kunnen de ECB, de Fed en alle andere centrale banken hun voet wel eens voorzichtig van de monetaire rem halen, zo is de hoop", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Donderdag staan de Amerikaanse inflatiecijfers op de rol. Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0978. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0951 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0954 op de borden.

Olie werd woensdag tot 1,0 procent duurder. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Delivery Hero is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel Delivery Hero schoot woensdagochtend in Frankfurt bijna tien procent omhoog, om uiteindelijk 4,7 procent hoger te sluiten.

Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal conform verwachting gepresteerd, zo stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag. Volgens de bank waren de cijfers in lijn met de verwachtingen en was het dan ook geen verrassing dat de outlook voor de winst per aandeel voor 2023 ongewijzigd bleef. Wel werd Ahold iets positiever over de vrije kasstroom in 2023. Het aandeel verloor 0,7 procent.

E.ON heeft de outlook voor het hele jaar verhoogd, nadat de aangepaste winst in het tweede kwartaal steeg. De energieprijzen in het grootzakelijke segment stabiliseerden. Het aandeel noteerde 1,4 procent lager.

Vestas heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt. Het aandeel daalde 2,0 procent.

ABN AMRO boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan verwacht. Zowel KBC als Jefferies verhoogde na de cijfers het koersdoel voor ABN AMRO. ABN AMRO liet de kostenoutlook voor 2024 van 4,7 miljard euro los. "Maar de markt geloofde toch al niet meer in dat cijfer", meent KBC. Het aandeel ABN AMRO daalde 2,1 procent.

In Frankfurt ging Vonovia aan de leiding met een koerswinst van 3,9 procent. Zalando daalde 4,3 procent. In Parijs steeg Totalenergies 3,4 procent, terwijl de banken BNP Paribas en Société Générale 1,4 procent stegen. Stellantis daalde een procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 4.469,44 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,3 procent in het rood.