Groene AEX ondanks koersverlies Ahold en ABN

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gesloten. De AEX steeg 0,4 procent naar 770,22 punten. Beleggers kijken al uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van donderdagmiddag. Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent. Maar vanochtend waren er eerst inflatiecijfers uit China. Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd, daalden de consumentenprijzen, terwijl de producentenprijzen in een nog hoger tempo afnamen. Volgens CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild zijn deze cijfers voor Beijing een signaal dat het '5 voor 12' is. Maar als er in China deflatie is, "dan komen die lagere prijzen vanzelf een keer onze kant op. En dan kunnen de ECB, de Fed en alle andere centrale banken hun voet wel eens voorzichtig van de monetaire rem halen, zo is de hoop", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. De euro/dollar handelde op 1,0978. Stijgers en dalers In de AEX sloten bijna alle aandelen hoger. Koploper was Shell met een koersstijging van 2,0 procent. De olieprijs steeg met ruim een procent en de Europese gasprijs ging met meer dan 20 procent omhoog. De verzekeraars ASR en Aegon stegen 1,1 en 0,8 procent. Ook ArcelorMittal won 1,1 procent. ABN AMRO en Ahold Delhaize kwamen voorbeurs met cijfers en die werden lauw ontvangen. Ahold Delhaize daalde 0,7 en ABN AMRO verloor zelfs 2,1 procent. De nettowinst van ABN AMRO steeg op jaarbasis van 475 miljoen naar 870 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 570 miljoen euro. Zowel KBC als Jefferies verhoogde na de cijfers het koersdoel voor ABN AMRO. ABN AMRO liet de kostenoutlook voor 2024 van 4,7 miljard euro los. "Maar de markt geloofde toch al niet meer in dat cijfer", meent KBC. Ahold Delhaize behaalde meer omzet, maar de winst viel wel iets lager uit dan voorzien. Het supermarktbedrijf verhoogde de outlook voor de vrije kasstroom. Op Bloomberg TV zei CEO Frans Muller dat het nog te vroeg is voor een beursgang voor onderdeel Bol.com, maar de plannen zijn zeker niet van tafel. Jefferies zag weinig verrassingen in de cijfers van Ahold. Verder behoorde ook DSM-Firmenich tot de verliezers, met een koersdaling van 0,9 procent. In de AMX ging Alfen aan de leiding met een koerswinst van 4,9 procent. Jefferies haalde het aandeel van de verkooplijst en verhoogde het koersdoel naar 55 euro. De zakenbank verwacht dat de EBITDA van Alfen in de tweede helft van dit jaar 45 procent hoger zal zijn dan in de eerste helft van het jaar, gevolgd door een herstel van nog eens 50 procent gedurende 2024. Basic-Fit steeg 2,5 procent en Van Lanschot Kempen 2,1 procent. Daarentegen daalden Galapagos en Air France-KLM 1,3 en 1,6 procent. Smallcap Azerion werd 10,7 procent duurder en ForFarmers, dat morgen met cijfers komt, won 1,6 procent. Ebusco steeg 0,1 procent. Zoals de bussenbouwer eerder al waarschuwde, waren de halfjaarcijfers zwak. Maar ING rekent op verbetering in de tweede helft. Wereldhave daalde 1,2 procent en PostNL 1,3 procent. PostNL noteerde ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel met 1,7 procent. UBS verhoogde het koersdoel voor PostNL. Wall Street Rond de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen verliezen van een half procent. De Nasdaq daalde zelfs meer dan een procent. Bron: ABM Financial News

