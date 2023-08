Beursblik: stijging gasprijs overdreven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De forse stijging van de gasprijs woensdagmiddag is ongekend, maar ook overdreven. Dit zei analist Hans van Cleef van Publieke Zaken woensdag tegen ABM Financial News. Het waait momenteel minder hard, vooral in Duitsland, waardoor gascentrales iets harder moeten draaien vanwege de toegenomen vraag naar gas, legt Van Cleef uit. "Maar een dergelijke stijging is natuurlijk ongekend en gebakken lucht", aldus Van Cleef. De Dutch TTF Natural Gas Future noteerde woensdag omstreeks vier uur 28 procent hoger. Eerder op de middag was de stijging nog veel sterker. Bron: ABM Financial News

