Groter verlies voor Roblox

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roblox heeft in het tweede kwartaal een groter verlies geleden, ondanks een stijging van de omzet. Dit bleek woensdag uit cijfers die Roblox publiceerde, een platformaanbieder waarbij je eigen online spellen kunt creëren. De omzet steeg met 15 procent op jaarbasis naar 681 miljoen dollar. Het aantal bookings steeg met 22 procent naar 781 miljoen dollar. Dat is de omzet die Roblox realiseert door de verkoop van zijn eigen virtuele betaalmiddel Robux aan gebruikers. Het verlies liep echter ook op, van ruim 176 miljoen naar bijna 283 miljoen dollar. Het aantal dagelijks actieve spelers steeg met 25 procent op jaarbasis naar 65,5 miljoen. In een toelichting zei CEO David Baszucki van Roblox dat de groei van het aantal gebruikers terug te zien is in alle leeftijdscategorieën en in alle regio’s. Het aandeel Roblox opent woensdag naar verwachting 13 procent lager. Bron: ABM Financial News

