WeWork twijfelt aan eigen voortbestaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WeWork heeft serieuze twijfels over zijn eigen voortbestaan. Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse verhuurder van deelwerkplekken. In het afgelopen kwartaal bedroeg het verlies 397 miljoen dollar op een omzet van 844 miljoen dollar. WeWork had eind juni nog 680 miljoen dollar in kas. Vanwege dode cijfers in combinatie met de verwachte kapitaalbehoeften, waarschuwde WeWork dat het twijfelt over zijn eigen voortbestaan. "Het voortbestaan is afhankelijk van het succes van het bestuur om de liquiditeit en winstgevendheid in de komende twaalf maanden te verbeteren", aldus het bedrijf. WeWork wil de huren en kosten verlagen bij de heronderhandelingen met huurders. Zelf wil het bedrijf ook de kosten terugbrengen en wil het geld ophalen via de uitgifte van schulden of aandelen. Desinvesteringen behoren ook tot de mogelijkheden. Het aandeel lijkt woensdag 15,5 procent lager te openen. Het aandeel verloor dit jaar al 85 procent van zijn beurswaarde. Bron: ABM Financial News

