Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag na de kwartaalcijfers het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 16,20 naar 16,70 euro met een onveranderd Houden advies. Volgens analist Flora Bocahut waren de winstcijfers veel beter dan voorzien. De CET1 ratio was met 14,9 procent iets aan de magere kant. Er werd gerekend op 15,0 procent. Bocahut heeft na de cijfers haar taxaties voor de winst per aandeel in 2023 met 20 procent verhoogd. Voor 2024 liet zij haar taxaties ongemoeid en voor 2025 volgde een bescheiden verhoging van 2 procent. Volgens Bocahut werd er door de markt bij de cijfers over het derde kwartaal gerekend op de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma, maar dit lijkt nu pas bij de jaarcijfers in februari te worden. Het aandeel ABN AMRO noteert woensdagmiddag 2,9 procent lager op 14,28 euro. Bron: ABM Financial News

