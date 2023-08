Groene start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is onderweg naar een groene opening. De futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,2 procent hoger. En ook de Nasdaq lijkt 0,2 procent te gaan stijgen. Dinsdag leverden de Amerikaanse beurzen nog in, onder meer na tegenvallende Chinese exportcijfers. Die versterken de zorgen over de Chinese groei. Vanochtend stonden in China inflatiecijfers op het menu. Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd daalden de consumentenprijzen, terwijl de producentenprijzen in een nog hoger tempo afnamen. Volgens CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild zijn deze cijfers voor Beijing een signaal dat het '5 voor 12' is. De euro/dollar noteerde woensdagmiddag op 1,0975 en olie werd een half procent duurder. Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden in de VS op de agenda. De meeste aandacht gaat echter al uit naar donderdag, als er nieuwe inflatiecijfers volgen. Voorzitter Patrick Harker van de Philadelphia Fed suggereerde dinsdag dat de Fed in september een pas op de plaats kan maken, maar dan moeten er geen "alarmerende" cijfers volgen in de komende weken. De centrale bank zal vooral letten op de inflatie en de arbeidsmarkt. Harker gaf beleggers ook mee dat zij niet hoeven te rekenen op een renteverlaging op korte termijn. Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent. Bedrijfsnieuws Lyft en Rivian kwamen met cijfers. Beide bedrijven presenteerden met meevallende resultaten. Maar de groei van Lyft is minder sterk dan bij concurrent Uber en dat voedt de zorgen volgens analisten dat Lyft de concurrentiestrijd verliest. Het aandeel lijkt bijna 8 procent lager te openen. Rivian beperkte het verlies en denkt dit jaar meer auto’s te kunnen afleveren. Het aandeel Rivian opent vermoedelijk 1,1 procent hoger. Vanavond nabeurs staan de cijfers van Disney op de agenda. Slotstanden Wall Street De toonaangevende S&P 500 index daalde dinsdag met 0,4 procent tot 4.499,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.314,49 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.884,32 punten. Bron: ABM Financial News

