Meer omzet en winst voor Lyft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet behaald, terwijl de winstgevendheid harder dan verwacht steeg. Dit bleek uit de resultaten van de taxidienst. In de verslagperiode steeg de omzet met 3 procent op jaarbasis naar 1,02 miljard dollar. Lyft had een outlook afgegeven van 1,0 tot 1,02 miljard dollar. Onder de streep werd het verlies kleiner. Dat ging van 377 miljoen dollar vorig jaar in het tweede kwartaal naar 114 miljoen dollar verlies afgelopen kwartaal. De aangepaste EBITDA steeg van een verlies van 196 miljoen naar een winst van 41 miljoen dollar. In de eerste drie maanden van 2023 was de EBITDA 23 miljoen dollar positief. Lyft had gezegd in het tweede kwartaal van dit jaar een aangepaste EBITDA te verwachten van 20 tot 30 miljoen dollar. De gemiddelde omzet per actieve chauffeur kwam in het tweede kwartaal 4,8 procent lager uit op jaarbasis. Verder had het bedrijf in het tweede kwartaal 21,5 miljoen actieve chauffeurs, een stijging van ruim 8 procent op jaarbasis. Outlook Voor het lopende kwartaal rekent Lyft op een omzet van 1,13 miljard tot 1,15 miljard dollar. De aangepaste EBITDA zal liggen tussen de 75 en 85 miljoen dollar. Het aandeel Lyft lijkt woensdag bijna 8 procent lager te gaan openen. Analisten merkten op dat concurrent Uber het beter deed afgelopen kwartaal. Dat voedt de zorgen dat Lyft de concurrentiestrijd verliest. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.