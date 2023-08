CVC bestudeert beursgang parfumketen Douglas - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners wil parfumketen Douglas naar de beurs brengen. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. CVC mikt daarbij op een beurswaarde van 7 miljard euro voor Douglas, aldus de bronnen. De investeerder zou samen met adviseur Rothschild & Co de mogelijkheden van een beursgang in 2024 onderzoeken. Een notering in Frankfurt lijkt het meest waarschijnlijk. CVC wil het idee komende maand bij verschillende banken testen. De bronnen benadrukten tegen Bloomberg dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. De waardering en timing van een eventuele beursgang zijn daarbij afhankelijk van de marktontwikkelingen. CVC noch Rothschild wilde tegenover Bloomberg reageren op de geruchten. Douglas was niet bereikbaar voor commentaar. Bron: ABM Financial News

