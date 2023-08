Europese beurzen koersen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond het middaguur duidelijk hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 462,59 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,1 procent op 15.954 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,3 procent op 7.365 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,9 procent hoger op 7.595 punten.

Marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets merkte op dat beleggers even op adem lijken te komen. "De stieren hadden een excuus nodig om wat winst te nemen en de zwakke Chinese cijfers en de afwaardering van regionale banken door Moody's, bleek voldoende reden om wat aandelen te verkopen."

Kredietbeoordelaar Moody's dreigt de kredietwaardigheid van zes grote Amerikaanse banken, waaronder US Bancorp en State Street, te verlagen, nadat maandagavond de rating voor een groep kleinere banken al werd verlaagd. De kredietanalisten wezen op de recente kwartaalcijfers, die volgens hen een toenemende winstdruk lieten zien. Er dreigt volgens Moody's een milde recessie en de kwaliteit van de activa van banken dreigt onder druk te komen staan, vooral de portefeuilles met commercieel vastgoed.

De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs herstelde van eerdere verliezen. Woensdagochtend houdt het positieve sentiment aan en stijgt een vat Brent olie met 0,4 procent naar 86,45 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0975. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0958. De dollar koerste woensdagochtend lager, nu beleggers minder op zoek zijn naar veilige havens.

Volgens analist Derek Halpenny van MUFG is een groot deel van de recente bewegingen op de valutamarkten gedreven door het risicosentiment. De analist verwacht dat de dollar steun blijft vinden, aangezien beleggers toch vooral risico-avers zullen blijven. "In dit licht ligt het voor de hand dat de Amerikaanse dollar goed blijft liggen", aldus Halpenny.

Het sentiment op de beurzen kan flink verslechteren als de Amerikaanse inflatiecijfers van donderdag harder dan verwacht stijgen.

Vannacht werd in China bekend dat de consumentenprijzen zijn gedaald in juli. Dat is voor het eerst in meer dan twee jaar tijd. En de Chinese producentenprijzen blijven ook maar dalen. Volgens CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild zijn deze cijfers voor Beijing een signaal dat het '5 voor 12' is.

Bedrijfsnieuws

Delivery Hero is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel Delivery Hero schoot woensdagochtend in Frankfurt bijna tien procent omhoog. Just Eat Takeaway.com won in Amsterdam twee procent.

Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal conform verwachting gepresteerd, zo stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag. Volgens de bank waren de cijfers in lijn met de verwachtingen en was het dan ook geen verrassing dat de outlook voor de winst per aandeel voor 2023 ongewijzigd bleef. Wel werd Ahold iets positiever over de vrije kasstroom in 2023. In Amsterdam leverde het aandeel meer dan een procent in.

E.ON heeft de outlook voor het hele jaar verhoogd, nadat de aangepaste winst in het tweede kwartaal steeg. De energieprijzen in het grootzakelijke segment stabiliseerden. Het aandeel leverde twee procent in.

Vestas heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt. Het aandeel steeg met circa drie procent.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde dinsdag met 0,4 procent tot 4.499,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.314,49 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.884,32 punten.