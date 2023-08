Beursblik: meevallend cijferseizoen levert toch teleurstelling op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Europese cijferseizoen heeft tot op heden "teleurstellende meevallers" opgeleverd. Dit stelden analisten van Deutsche Bank woensdag in een rapport. In een vooruitblik die zij op het cijferseizoen schreven, waarschuwden zij voor meevallers, maar die toch tot teleurstelling zouden leiden. "En dat is wat we kregen", aldus de kenners. "De meeste bedrijven versloegen de winstverwachtingen in het tweede kwartaal, maar de markten reageerden teleurgesteld vanwege de zwakkere verwachtingen voor de tweede jaarhelft", aldus Deutsche Bank. De bedrijven die de verwachtingen voor het tweede kwartaal wisten te verslaan, zagen hun aandelen iets sterker dan de Euro Stoxx 600 stijgen op de dag van de cijfers. Gemiddeld stegen zij echter slechts 0,3 procent harder. "Maar bedrijven die de verwachtingen niet haalden, daalden met 1,8 procent ten opzichte van de index." Inmiddels heeft 75 procent van de Europese bedrijven cijfers gepubliceerd en 63 procent van de bedrijven deed het beter dan verwacht. De winsten kwamen 3 procent hoger uit dan verwacht. Historisch is dat 4 procent. "Maar de zwakkere vooruitzichten die de bedrijven gaven voor de tweede jaarhelft resulteerden in neerwaartse bijstellingen. De consensus verwacht nu dat de winsten in de tweede jaarhelft met 9 procent dalen op jaarbasis." Bron: ABM Financial News

