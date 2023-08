Valuta: dollar als veilige haven minder in trek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar koerste woensdagochtend lager nu beleggers minder op zoek zijn naar veilige havens. Volgens analist Derek Halpenny van MUFG is een groot deel van de recente bewegingen op de valutamarkten gedreven door het risicosentiment. De analist verwacht dat de dollar steun blijft vinden, aangezien beleggers toch vooral risico-avers zullen blijven. "In dit licht ligt het voor de hand dat de Amerikaanse dollar goed blijft liggen", aldus Halpenny. Het sentiment op de beurzen kan flink verslechteren als de Amerikaanse inflatiecijfers van donderdag harder dan verwacht stijgen. Het muntpaar euro/dollar koerste woensdag 0,3 procent hoger op 1,0984. Valutastrateeg Ken Cheung van Mizuho Bank merkte verder op dat China een groot steunpakket nodig heeft. Cijfers over de consumenten- en producentenprijzen lieten volgens hem vanochtend een deflatie zien als gevolg van een verzwakt economisch herstel. Ook moet de Chinese centrale bank de rentes verder verlagen om de forse stijging van de reële rentes tegen te gaan, zo stelde Cheung. Dergelijke renteverlagingen kunnen wel leiden tot een verdere verzwakking van de yuan. Vanochtend steeg de munt met 0,6 procent tot 0,1268 euro. Bron: ABM Financial News

