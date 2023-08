Delivery Hero positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse maaltijdbezorger. In het afgelopen kwartaal boekte Delivery Hero een omzet van 2,6 miljard euro, hetgeen goed was voor een stijging met 16,2 procent op jaarbasis en tegen constante wisselkoersen. De brutotransactiewaarde trok met 8,1 procent aan tot 11,1 miljard euro. Analisten van Citi rekenden vooraf op een omzet van 2,49 miljard euro bij een brutotransactiewaarde van 11,0 miljard euro. De aangepaste EBITDA-marge afgezet tegen de brutotransactiewaarde bedroeg 0,2 procent. "Er wordt overduidelijk goede vooruitgang geboekt in het bereiken van winstgevendheid", aldus analisten van zakenbank Jefferies. Delivery Hero mikt voor dit jaar op een omzetgroei van circa 15 procent tegen constante wisselkoersen, waar eerder werd gemikt op een groei met 10 procent. De maaltijdbezorger blijft mikken op een groei van de brutotransactiewaarde van 5 tot 7 procent en een aangepaste EBITDA-marge, afgezet tegen de brutotransactiewaarde, van meer dan 0,5 procent. De vrije kasstroom zal in de tweede helft van 2023 positief zijn, denkt Delivery Hero. Het aandeel Delivery Hero schoot woensdagochtend in Frankfurt bijna 10 procent omhoog. Bron: ABM Financial News

