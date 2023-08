AEX houdt openingswinst vast

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdagochtend de openingswinst vast te houden. Rond de klok van elf uur steeg de AEX met een procent naar 774,32 punten.

De beurzen reageerden dinsdag nog negatief op zwakke exportcijfers uit China en bankaandelen werden in zowel Europa als de VS van de hand gedaan.

De Italiaanse regering wil extra belasting gaan heffen op de overwinsten van banken, wat volgens analisten van ING geen complete verrassing is. Analist Simon Wiersma van ING ziet kansen, nu er uit Italië wat meer details naar buiten komen, met onder andere een maximumbelasting afhankelijk van het bankkapitaal, waardoor de koersdaling van gisteren bij de Italiaanse banken wat overdreven lijkt. Bovendien moeten de maatregelen nog worden goedgekeurd in het Italiaanse parlement, aldus Wiersma.

Ook in de VS stonden veel banken dinsdag onder druk en moest de bankensector in de S&P 500 ruim 1 procent inleveren. Kredietbeoordelaar Moody's dreigt de kredietwaardigheid van zes grote Amerikaanse banken, waaronder US Bancorp en State Street, te verlagen, nadat maandagavond de rating voor een groep kleinere banken al werd verlaagd. De kredietanalisten wezen op de recente kwartaalcijfers, die volgens hen een toenemende winstdruk lieten zien. Er dreigt volgens Moody's een milde recessie en de kwaliteit van de activa van banken dreigt onder druk te komen staan, vooral de portefeuilles met commercieel vastgoed.

Vannacht werd in China bekend dat de consumentenprijzen zijn gedaald in juli. Dat is voor het eerst in meer dan twee jaar tijd. En de Chinese producentenprijzen blijven ook maar dalen. Volgens CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild zijn deze cijfers voor Beijing een signaal dat het '5 voor 12' is.

De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs herstelde van eerdere verliezen. Woensdagochtend houdt het positieve sentiment aan en stijgt een vat Brent olie met 0,4 procent naar 86,45 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0975. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0958 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0954 op de borden.

Stijgers en dalers

In de AEX zijn Ahold Delhaize en ABN AMRO de enige dalers. De cijfers van deze twee bedrijven wisten geen indruk te maken. De koersen daalden met respectievelijk 1,5 en 2,2 procent.

De nettowinst van ABN AMRO steeg op jaarbasis van 475 miljoen naar 870 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 570 miljoen euro. KBC heeft vanochtend het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 17,00 naar 17,50 euro. Omdat KBC de taxaties voor de kosten en voorzieningen voor slechte leningen verlaagde, was er ruimte om het koersdoel te verhogen. ABN AMRO liet de kostenoutlook voor 2024 van 4,7 miljard euro los. "Maar de markt geloofde toch al niet meer in dat cijfer", meent KBC.

Jefferies zag geen verrassingen bij Ahold Delhaize. Ahold Delhaize boetke in het tweede kwartaal meer omzet, maar de winst viel wel iets lager uit dan voorzien. Het supermarktbedrijf verhoogde de outlook voor de vrije kasstroom. Op Bloomberg TV zei CEO Frans Muller dat het nog te vroeg is voor een beursgang voor onderdeel Bol.com, maar de plannen zijn zeker niet van tafel.

De 'chippers' deden het goed. Besi en ASML schreven elk ruim 2 procent bij.

Alfen noteerde maar liefst 7,4 procent hoger nadat Jefferies het aandeel vanochtend van de verkooplijst haalde. Galapagos verloor 1,3 procent.

In de AScX kon Azerion 3,2 procent bijschrijven, terwijl Postnl een procent moest inleveren. Het aandeel PostNL noteert ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel wel. UBS verhoogde vanochtend het koersdoel voor PostNL van 1,70 naar 1,90 euro.

Ebusco daalde na cijfers met 2,2 procent. Het bedrijf heeft moeite om de productiecapaciteit op te schalen en dit drukte op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Een verrassing was dit niet, na het winstalarm van Ebusco in juli.