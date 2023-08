Beursblik: UBS verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 1,70 naar 1,90 euro bij handhaving van het neutraal advies. Analisten van UBS pasten hun taxaties voor het postbedrijf aan op basis van een sneller herstel dan voorzien en de outlookverhoging die PostNL zelf gaf eerder deze week bij de halfjaarcijfers. Een aanzienlijk deel van de outlookverhoging is te danken aan de sterke eerste helft van het jaar en de herstructureringskosten die naar verwachting beperkt zullen blijven tot maximaal 10 miljoen, terwijl eerder werd gerekend op 20 miljoen euro. Ook noemt UBS de "zelfverzekerde boodschap" van PostNL over de toekomstige pakketvolumes en het sneller realiseren van de kostenvoordelen positieve punten. UBS heeft na de cijfers van PostNL de taxaties voor de EBIT verhoogd. Voor 2023 ging de raming met 35 procent omhoog naar 120 miljoen euro. PostNL mikt zelf op 100 tot 130 miljoen euro. En voor 2024 en 2025 paste de bank de ramingen met 11 en 9 procent naar boven aan. UBS verhoogt dan ook het koersdoel, maar handhaaft het neutrale advies, omdat de analisten van mening zijn dat op de huidige niveaus het aandeel voldoende gewaardeerd is. Het aandeel PostNL noteerde woensdagochtend 1,5 procent hoger op 1,98 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.