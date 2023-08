Beursblik: zwakke resultaten Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft zwakke halfjaarcijfers gepresenteerd, maar in de tweede jaarhelft zal verbetering optreden. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag. Door de prestaties in het afgelopen halfjaar, lijken de ramingen van ING voor een positieve EBITDA dit jaar van 1 miljoen euro "veel te hoog". Ebusco liet zelf al weten pas in 2024 een positieve EBITDA te verwachten. Ebusco sloot een nieuwe kredietfaciliteit van 41,5 miljoen euro af, zo werd vanochtend bekendgemaakt. "Dit kan als een geruststelling worden gezien, aangezien de markt vreesde voor een emissie", aldus Hollestelle. Tegelijk was een emissie waarschijnlijk ook niet succesvol geweest denkt de analist, omdat beleggers niet erg veel vertrouwen hebben in een operationele verbetering op korte termijn. Het risico van een emissie op termijn is echter niet verdwenen, volgens de analist. ING merkte op dat het aandeel Ebusco ruim 66 procent onder de IPO-prijs koerst. "Zolang het bedrijf niet aan zijn doelstellingen kan voldoen, dan zal het verhaal niet veel positiever worden. Woorden moeten worden omgezet naar daden." ING heeft een koopadvies op Ebusco met een koersdoel van 13,00 euro. Het aandeel leverde woensdagochtend 0,2 procent in op 7,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.