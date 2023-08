Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 17,00 naar 17,50 euro met een onveranderd Accumuleren advies. Volgens de analisten waren er niet al te grote verrassingen woensdag bij de winst en de nettorentebaten waren in lijn met de verwachtingen. "Maar de solide meevaller bij de kosten en de betere kostenoutlook voor 2023 zijn duidelijke meevallers", vulde KBC aan. ABN AMRO liet de kostenoutlook voor 2024 van 4,7 miljard euro los. "Maar de markt geloofde toch al niet meer in dat cijfer", meent KBC. Omdat KBC de taxaties voor de kosten en voorzieningen voor slechte leningen verlaagde, was er ruimte om het koersdoel te verhogen. Het aandeel ABN AMRO noteert woensdag 1,8 procent lager op 14,45 euro. Bron: ABM Financial News

