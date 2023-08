Beursblik: cijfers Ebusco in lijn met eerdere winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) De halfjaarresultaten van Ebusco waren in lijn met de in juli afgegeven winstwaarschuwing. Dit oordeelde analist David Kerstens van zakenbank Jefferies woensdag in een rapport. Het EBITDA-verlies in het afgelopen halfjaar laat zien dat Ebusco moeite had om de productiecapaciteit op te voeren, aldus Kerstens. De analist zag de kaspositie teruglopen van 150,9 miljoen euro een jaar eerder tot 42,1 miljoen euro eind juni. Het marktaandeel van 4,7 procent was volgens Kerstens in lijn met dat in 2020. Het orderboek steeg met 320 bussen, tegen een eerdere aankondiging van 303 bussen en tegenover 927 bussen in de eerste helft van 2022. Eerder mikte Ebusco op een positieve EBITDA dit jaar, maar deze doelstelling werd in juli al verschoven naar 2024, zo merkte Kerstens op. Eerder liet Ebusco ook weten te mikken op 550 tot 600 bussen die zouden bijdragen aan de omzet in 2023. "Maar deze verwachting werd losgelaten", aldus de analist. Jefferies heeft een Houden advies op Ebusco met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 7,82 euro. Bron: ABM Financial News

