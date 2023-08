Beursblik: flinke winstmeevaller voor ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal flink meer winst behaald dan verwacht, dankzij hogere inkomsten en lagere kosten en voorzieningen. Dit concludeerde analist Flora Bocahut van zakenbank Jefferies woensdag. "De kostenoutlook voor 2023 verbeterde, maar die voor 2024 werd losgelaten", merkte zij daarnaast op. "We blijven gefocust op kostendiscipline, maar verwachten niet langer dat we onze doelstelling van 4,7 miljard euro in 2024 zullen halen, nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten meer geleidelijk zal zijn", zei de CEO van ABN AMRO woensdag. De voorzieningen voor slechte leningen waren een duidelijke meevaller, aldus Jefferies. De markt rekende op 110 miljoen euro, maar er was juist een vrijval van 69 miljoen euro. Bocahut denkt dat de markt vandaag vooral zal letten op de nettorentebaten. Die waren conform verwachting, maar roepen volgens haar wel de vraag op of ze gepiekt hebben. Ook zullen beleggers aandacht spenderen aan de kosten, nu onduidelijk is hoe die zich in 2024 zullen ontwikkelen. Voor 2023 is de verwachting voor de kosten door ABN AMRO verlaagd van 5,3 naar 5,2 miljard euro. Hier ligt de consensus op 5,4 miljard euro. Verder denkt Bocahut dat ABN AMRO bij de cijfers over het vierde kwartaal een aandeleninkoop zal presenteren. Jefferies heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 16,20 euro. Bron: ABM Financial News

