'Google en Universal Music gaan strijd aan tegen AI' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Google en het in Amsterdam genoteerde Universal Music Group gaan de strijd aan tegen AI en kijken samen of ze copyright kunnen invoeren op de stem van artiesten en melodieën. Dit schreef de Financial Times woensdag op basis van bronnen. Beide bedrijven willen deze maatregelen nemen tegen de opkomst van de zogeheten deepfake-nummers, liedjes die zijn gemaakt op basis van kunstmatige intelligentie en die zonder toestemming gebruik maken van melodieën en zangstemmen. Het doel is dat gebruikers die deze deepfake-nummers maken daar ook rechten voor betalen en dat artiesten daar zelf toestemming voor kunnen geven. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.