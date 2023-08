Meer omzet voor Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode, maar de winst viel wel iets lager uit dan voorzien. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van het supermarktbedrijf, waarin de outlook voor de vrije kasstroom werd verhoogd. CEO Frans Muller merkte in een toelichting op dat hij meer bewijs ziet dat de inflatiepiek inmiddels achter ons is. De omzet steeg op jaarbasis met 4,3 procent naar 22,1 miljard euro. Dit was conform de verwachtingen van analisten. Online bedroeg de omzet bijna 2,2 miljard euro, goed voor een stijging op jaarbasis met 7,6 procent tegen constante wisselkoersen. Het leeuwendeel van de groepsomzet van Ahold kwam in het tweede kwartaal uit de Verenigde Staten met 13,6 miljard euro. De analistenconsensus schatte die in op 13,7 miljard euro. De operationele winst van Ahold bedroeg 724 miljoen euro en onderliggend was dit 904 miljoen euro met een marge van 4,1 procent. Dit was gelijk aan de marge in het tweede kwartaal van 2022. De analisten rekenden vooraf op een onderliggende operationele winst van 859 miljoen euro met een marge van 3,9 procent. Onder de streep resteert voor Ahold Delhaize een nettowinst van 468 miljoen euro, tegenover 603 miljoen euro in dezelfde periode in 2022 en een analistenverwachting van 564 miljoen euro. De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal 864 miljoen euro positief. Outlook Ahold bevestigde de winstoutlook voor 2023. Dit betekent een onderliggende operationele marge van 4,0 procent of meer, terwijl de onderliggende winst per aandeel vergelijkbaar zal zijn met die in 2022. De vrije kasstroom zal naar verwachting wel hoger uitkomen en tussen de 2,0 en 2,2 miljard euro liggen. Eerder rekende Ahold op circa 2 miljard euro. De consensus ligt op 2,05 miljard euro. Ahold denkt dit jaar circa 2,5 miljard euro te investeren. Voor 2023 mikt de analistenconsensus op een groepsomzet van 88,6 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,4 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen rond 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. Ahold meldde woensdag verder een interimdividend van 0,49 euro per aandeel, tegen 0,46 euro vorig jaar. Bron: ABM Financial News

