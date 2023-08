Hogere opening AEX verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong circa 0,7 procent in het groen.

De beurzen reageerden dinsdag nog negatief op de zwakke macrocijfers uit China en bankaandelen werden in zowel Europa als de VS van de hand gedaan.

Italiaanse banken als UniCredit en Intesa Sanpaolo verloren dinsdag 6 procent tot bijna 9 procent door het nieuws dat de Italiaanse regering extra belasting gaat heffen op de overwinsten van banken, wat volgens analisten van ING geen complete verrassing is. Ook financials elders in Europa stonden onder druk.

Ook in de VS stonden veel banken onder druk en moest de bankensector in de S&P 500 ruim 1 procent inleveren. Kredietbeoordelaar Moody's dreigt de kredietwaardigheid van zes grote Amerikaanse banken, waaronder US Bancorp en State Street, te verlagen, nadat maandagavond de rating voor een groep kleinere banken al werd verlaagd. De kredietanalisten wezen op de recente kwartaalcijfers, die volgens hen een toenemende winstdruk lieten zien. Er dreigt volgens Moody's een milde recessie en de kwaliteit van de activa van banken dreigt onder druk te komen staan, vooral de portefeuilles met commercieel vastgoed.

Vannacht werd in China bekend dat de consumentenprijzen zijn gedaald in juli. Dat is voor het eerst in meer dan twee jaar tijd. En de Chinese producentenprijzen blijven ook maar dalen.

De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs herstelde van eerdere verliezen. Woensdagochtend is er vooralsnog weinig beweging en kostte een vat Brentolie 86,05 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0966. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0958 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0954 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer winst behaald en overtrof ook de verwachtingen van analisten. De nettowinst steeg op jaarbasis van 475 miljoen naar 870 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 570 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 kwam de winst van de bank uit op 523 miljoen euro. ABN AMRO stelt een interim-dividend voor van 0,62 euro per aandeel. "We blijven gefocust op kostendiscipline, maar verwachten niet langer dat we onze doelstelling van 4,7 miljard euro in 2024 zullen halen, nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten meer geleidelijk zal zijn", zei CEO Robert Swaak in een toelichting.

Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode, waarbij de winst iets lager uitviel dan voorzien.

Pharming Group meldde woensdag dat de eerste patiënt is behandeld in haar Fase III klinische studie in Japan waarin leniolisib wordt onderzocht voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder.

Ebusco heeft moeite om de productiecapaciteit op te schalen en dit drukte op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. In het afgelopen halfjaar kwam de omzet uit op 41,7 miljoen euro tegen 37,1 miljoen euro een jaar eerder. Het EBITDA-verlies nam flink toe van 15,2 miljoen naar 43,5 miljoen euro. Een grote verrassing is dit niet. In juli waarschuwde Ebusco al voor tegenvallend resultaten.

Zakenbank Jefferies heeft woensdagochtend het advies voor Alfen verhoogd van Underperform naar Houden en het koersdoel van 50,00 naar 55,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde dinsdag met 0,4 procent tot 4.499,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.314,49 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.884,32 punten.