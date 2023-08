Tragere opschaling drukt op halfjaarresultaten Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft moeite om de productiecapaciteit op te schalen en dit drukte op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van de elektrische bussenbouwer uit Deurne. In het afgelopen halfjaar kwam de omzet uit op 41,7 miljoen euro tegen 37,1 miljoen euro een jaar eerder. Het EBITDA-verlies nam flink toe van 15,2 miljoen naar 43,5 miljoen euro. Een grote verrassing is dit niet. In juli waarschuwde Ebusco al voor tegenvallend resultaten. Ebusco rekende toen op een omzet van ongeveer 41 miljoen euro en een EBITDA-verlies van 44 miljoen euro. Onder de streep restte een nettoverlies van 35,8 miljoen euro. Dit was een jaar eerder een verlies van 14,1 miljoen euro. In de eerste helft van 2023 leverde Ebusco naar eigen zeggen minder bussen uit dan verwacht. De productie bleef hinder ondervinden van onder andere verstoringen in de toeleveringsketen en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf te maken met vertragingen door additionele werkzaamheden. Deze effecten, en voorzieningen voor boetes voor te late levering, hadden een negatieve invloed op de winstgevendheid. De orderportefeuille steeg met 320 bussen tot een niveau van 1.794, waarvan 677 Ebusco 3.0-bussen. In het tweede kwartaal werd een marktaandeel van 4,7 procent op de Europese elektrische busmarkt bereikt. Om de impact van de genoemde uitdagingen te beperken, tracht Ebusco actief de productiecapaciteit te verhogen door voor busassemblage samen te werken met partners in Europa en Azië. "Wat Azië betreft, zien we net als bij de Ebusco 2.2, dat de toeleveringsketen zich veel sneller heeft hersteld in vergelijking met Europa, terwijl de assemblagepartners bovendien beschikken over voldoende ervaren arbeidskrachten", aldus het bedrijf. De maatregelen moeten Ebusco, in combinatie met een financieringsfaciliteit van 41,5 miljoen euro, in staat stellen om het groeipad voort te zetten en tegelijkertijd te werken aan een verbetering van de operationele prestaties en de efficiëntie van het werkkapitaal. De faciliteit van 41,5 miljoen euro is naast de reeds bestaande kredietfaciliteit met bankgarantie van 50 miljoen euro. "We kunnen zonder twijfel stellen dat de eerste helft van 2023 teleurstellend was", aldus CEO Peter Bijvelds. Outlook Ebusco verwacht over het gehele jaar 2023 een aanzienlijke omzetstijging ten opzichte van 2022, naast een eveneens aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat. In 2024 verwacht de fabrikant EBITDA positief te zijn. Bron: ABM Financial News

