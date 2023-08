Beursblik: Jefferies haalt Alfen van de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdagochtend het advies voor Alfen verhoogd van Underperform naar Houden en het koersdoel van 50,00 naar 55,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank. Analist David Kerstens verwacht dat de resultaten op 23 augustus een 32 procent lagere EBITDA in het tweede kwartaal van 2023 zullen laten zien van 13,7 miljoen euro. En dat zou 16 procent lager zijn dan de analistenconsensus. Dit is volgens de analist van Jefferies het gevolg van onder meer een aanhoudende voorraadafbouw en mixverschuivingen, in lijn met de trends tijden het eerste kwartaal van 2023. De analist verwachten dat de EBITDA van Alfen in de tweede helft van dit jaar 45 procent hoger zal zijn dan in de eerste helft van het jaar, gevolgd door een herstel van nog eens 50 procent gedurende 2024. De adviesverhoging is vooral te danken aan verwachte lagere investeringen, ook in het werkkapitaal. Bron: ABM Financial News

