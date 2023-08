Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.499,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.314,49 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.884,32 punten.

Tegenvallende Chinese handelsdata versterkten de zorgen over een vertragende wereldeconomie. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese export in juli op jaarbasis is gedaald met 14,5 procent, terwijl de import daalde met 12,4 procent.



Analist Michael Hewson van CMC Markets zei te verwachten dat het met zulke slechte cijfers zeker niet lang meer kan duren voordat Beijing verdere stappen zal ondernemen om de economie te ondersteunen met versoepelende maatregelen.

"De focus ligt deze week op de inflatiecijfers uit de VS van donderdag, waaruit zou kunnen blijken dat de prijzen in juli iets zijn gestegen", zei Hewson.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in juni is gedaald van 68,3 miljard dollar in mei naar 65,5 miljard dollar in juni. De export daalde in juni met 0,1 procent, terwijl de import met 1,0 procent afnam.

De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in juni op maandbasis gedaald met 0,5 procent. Op jaarbasis stegen de voorraden met 1,3 procent. De groothandelsomzet was in juni 0,7 procent lager dan in de voorgaande maand en daalde met 6,7 procent op jaarbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,0958. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0945 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1002 op de borden.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent, ofwel 0,98 dollar, hoger op 82,92 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan woensdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het mkb-ondernemersvertrouwen en de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

UPS heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een lagere omzet en winst gerapporteerd en verlaagde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. De resultaten van alle divisies in alle regio's stonden onder druk. Het aandeel daalde circa 1,0 procent.

Eli Lilly heeft de outlook opnieuw verhoogd, nadat de resultaten in het tweede kwartaal veel beter waren dan verwacht. Het aandeel won ongeveer 14,5 procent.

CFO Zachary Kirkhorn vertrekt bij Tesla na een dienstverband van dertien jaar bij de producent van elektrische auto's. Kirkhorn wordt opgevolgd door Vaibhav Taneja, die de functie naast zijn huidige rol als Chief Accounting Officer zal vervullen. Het aandeel daalde circa 0,8 procent.

AMC Entertainment heeft in het tweede kwartaal van 2023 weer winst geboekt, terwijl de omzet steeg. De bioscoopketen is ook positief gestemd over het lopende derde kwartaal. Volgens CEO Aron is het derde kwartaal "explosief" begonnen, onder meer dankzij blockbusters als Barbie, Oppenheimer en de nieuwste Mission Impossible film, "die er samen voor zorgden dat juli de hoogste maandopbrengst werd in de 103-jarige geschiedenis van AMC." Het aandeel noteerde circa 0,2 procent lager.

Beyond Meat heeft het afgelopen kwartaal de verliezen weten te verkleinen, ondanks een lagere omzet, en verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele boekjaar. De maker van plantaardige vleesvervangers voorziet voor het hele boekjaar een omzet van 360 tot 380 miljoen dollar. Beyond Meat zei eerder nog een omzet te verwachten van 375 tot 415 miljoen dollar. Het aandeel daalde ongeveer 14,0 procent.

Kredietbeoordelaar Moody's dreigt de kredietwaardigheid van zes grote Amerikaanse banken, waaronder US Bancorp en State Street, te verlagen, nadat maandagavond de rating voor een groep kleinere banken al werd verlaagd. De kredietanalisten wezen op de recente kwartaalcijfers, die volgens hen een toenemende winstdruk lieten zien. Er dreigt volgens Moody's een milde recessie en de kwaliteit van de activa van banken dreigt onder druk te komen staan, vooral de portefeuilles met commercieel vastgoed.