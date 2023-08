Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs herstelde van eerdere verliezen, na tegenvallende data uit China.

De markt schudde gedurende het verloop van de handelsdag de zorgen over de zwakke economische cijfers uit China van zich af om zich vervolgens te richten op de hoop op een herstel van de vraag naar olie en brandstof in de VS.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese export in juli op jaarbasis is gedaald met 14,5 procent, terwijl de import daalde met 12,4 procent.

De tegenvallende data versterkten de zorgen over een vertragende wereldeconomie en zorgen over de [olie]vraag.

Ondertussen daalde de olie-import in China in juli met 19 procent op maandbasis tot 10,3 miljoen vaten per dag, onder andere vanwege een lagere binnenlandse vraag en hogere voorraden, stelden grondstofstrategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING.

Toch lag de olie-import 17 procent boven het niveau van vorig jaar, dat destijds werd gedrukt door uitbraken van het coronavirus en uitgebreide lockdowns. De invoer van ruwe olie in China is in de eerste zeven maanden van 2023 op jaarbasis met 12,5 procent gestegen tot 326 miljoen ton. China's export van geraffineerde producten steeg op jaarbasis met 56 procent tot 5,3 miljoen ton in juli.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent, ofwel 0,98 dollar, hoger op 82,92 dollar op de New York Mercantile Exchange.