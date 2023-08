Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na zwakke Chinese data. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 458,60 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,1 procent op 15.774,93 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 7.269,47 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.527,42 punten. Tegenvallende Chinese handelsdata drukten dinsdag op het sentiment. De Chinese export is in juli op jaarbasis gedaald met 14,5 procent, terwijl de import daalde met 12,4 procent. "Een verslechterende krimp van de Chinese export betekent een zwakkere productie, terwijl de snel verslechterende import een zwakkere vraag in China weerspiegelt, zei Nomura. "Markten lijken de afgelopen weken te optimistisch te zijn geworden door de beleidsondersteuning van Beijing te onderschatten, evenals de neerwaarts druk", voegde Nomura toe. Daarnaast staan deze week inflatiecijfers uit China en de VS centraal. "Het cijferseizoen loopt ten einde, waardoor de inflatiedata de belangrijkste data om naar uit te kijken zijn voor handelaren", zei IG. Op macro-economisch vlak werd dinsdag ook bekend dat de Duitse inflatie in juli op jaarbasis is gedaald van 6,4 procent in juni naar 6,2 procent in juli. De euro/dollar noteerde op 1,0954. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1000 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1002 op de borden. Olie noteerde dinsdag rond een procent lager. Bedrijfsnieuws Italiaanse banken als UniCredit en Intesa Sanpaolo verloren dinsdag respectievelijk 5,9 procent en 8,6 procent, door het nieuws dat de Italiaanse regering extra belasting gaat heffen op de overwinsten van banken, wat volgens analisten van ING geen complete verrassing is. Ook financials elders in Europa stonden onder druk. Deutsche Bank daalde 3,8 procent, ING 2,1 procent en BNP Paribas en Crédit Agricole respectievelijk 3,4 en 2,8 procent. KBC verloor 2,2 procent. In Parijs stonden de aandelen van luxemerken als LVMH en Hermes 1,1 procent lager in navolging van de zwakke Chinese export- en importcijfers. In Frankfurt voerden nutsbedrijven als RWE en E.ON de DAX aan met winsten van achtereenvolgens 0,8 procent en 1,1 procent. Bayer heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet en een veel groter verlies geleden. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse bedrijf. Het aandeel daalde 0,2 procent. Eind juli stuurde Bayer al een winstalarm uit. AB InBev heeft acht biermerken verkocht aan cannabisproducent Tilray. De transactie is volledig in cash, maar het overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. In Brussel noteerde het aandeel AB InBev 0,1 procent lager. Halfgeleideraandelen als Infineon en ASML noteerden in het rood met verliezen van respectivelijk 3,2 procent en 1,7 procent.. Infineon maakte bekend dat het samen met NXP Semiconductors, TSMC en Bosch de joint venture European Semiconductor Manufacturing Company op wil richten om geavanceerde diensten voor halfgeleiderfabricage te leveren in Europa. De totale investeringen zullen naar verwachting meer dan 10 miljard euro bedragen, al hangt de definitieve investeringsbeslissing af van hoeveel subsidie de joint venture krijgt. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 4.472,19 punten. De Dow Jones index daalde 1,0 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

