Financials gebeten hond in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. De AEX sloot 0,7 procent in het rood op 767,00 punten.

"Wij denken nog steeds dat bij het huidige klimaat een voorzichtig beleggingsbeleid past. Dat uit zich in een onderweging in aandelen, met name in de VS en in mindere mate in Europa", zei beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ligt deze week de focus op Amerikaanse inflatiedata, die donderdag verschijnen, maar zijn ook de prijsontwikkelingen in China van belang als het gaat om de prijstrends op de langere termijn.

"Zeker als de consumentenprijzen net als de producentenprijzen bewegen in de richting van deflatie", aldus Hewson. De Chinese inflatiecijfers verschijnen woensdag.

Het sentiment werd dinsdag ook niet geholpen door het nieuws dat de Italiaanse regering extra belasting gaat heffen op de overwinsten van banken, wat volgens analisten van ING geen complete verrassing is.

"Naast het beperken van de positieve impact van hogere rentetarieven", herinnert de nieuwe belastingmaatregel ook aan de politieke risico's in Italië, volgens ING.

Verder werd Moody's voorzichtiger over Amerikaanse banken.

De handelsdag begon dinsdag met tegenvallende handelsdata uit China. De export in China daalde in juli met 14,5 procent. Er was een afname met 12,0 procent voorzien door economen. Verder bevestigden Duitse inflatiecijfers een dalende trend.

De euro/dollar noteerde rond het slot 0,5 procent lager op 1,0955. WTI-olie werd rond een procent goedkoper en kostte iets meer dan 81 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Ahold Delhaize ging aan kop in de AEX. Het aandeel steeg in aanloop naar de kwartaalcijfers bijna een procent. Ook UMG en RELX bleven in het groen.

ING verloor ruim 2 procent na het nieuws uit Italië. ABN AMRO, dat net als Ahold woensdag met cijfers komt, verloor zo'n anderhalf procent. Besi was hekkensluiter met een verlies van dik 3 procent. ASML daalde anderhalf procent. Elders in Europa stonden halfgeleideraandelen ook onder druk.

In de AMX steeg Corbion ruim een procent en Vopak bijna een procent. Just Eat Takeaway verloor bijna 4 procent terwijl Basic-Fit meer dan 5 procent moest laten gaan.

In de AScX kon Azerion ruim een procent bijschrijven, terwijl Fastned meer dan 3,5 procent verloor. Ebusco daalde bijna anderhalf procent in aanloop naar de cijfers die woensdag verschijnen. Vastned ging aan kop met een plus van ruim anderhalf procent.

PostNL steeg licht na de stevige koerssprong van maandag na meevallende kwartaalcijfers en een outlookverhoging. Jefferies verhoogde dinsdag het koersdoel voor PostNL van 1,50 naar 1,80 euro en Barclays ging van 1,42 naar 1,75 euro.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam tot anderhalf procent lager.