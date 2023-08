Beursblik: beleggers Corbion willen zekerheid over doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Corbion staan voor beleggers vermoedelijk vooral in het teken van eventuele opmerkingen over de haalbaarheid van de doelstellingen op de middellange termijn, nu de suikerprijzen hoog blijven en het bedrijf in het tweede kwartaal besloot om de bouw van een PLA-fabriek niet door te zetten. Bij de resultaten over het eerste kwartaal verhoogde de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën nog de verwachte autonome groei bij de kernactiviteiten in 2023 naar 7 tot 10 procent, van eerder 5 tot 8 procent. Hogere prijzen en een lage enkelcijferige volume/mix groei moeten daarbij helpen, zei het bedrijf eind april. De aangepaste EBITDA moet stijgen met 15 tot 20 procent, waarbij het resultaat vermoedelijk aan de bovenkant van deze bandbreedte uitkomt, zei Corbion in april. "We verwachten dat volume/mix groei in de komende kwartalen zal verbeteren dankzij de uitbreidingsplannen bij Sustainable Food Solutions", meldde het bedrijf destijds. De hogere suikerprijzen, volgens analisten van ING wel 30 tot 40 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2022, gooien mogelijk roet in het eten. Volgens Barclays kan Corbion de prijsstijging dit jaar nog wel beheersen, maar zal het bedrijf die in 2024 slechts deels kunnen doorberekenen. Dit kan voor Corbion volgens Barclays een negatieve impact van 18 miljoen euro hebben op het EBIT-resultaat in 2024. Kijkend naar het tweede kwartaal verwacht Barclays nog lagere volumes dan aanvankelijk. In eerste instantie ging de bank uit van een volumedaling van 3 procent, nu is dat 4,7 procent. De outlook voor 2023 is vooralsnog niet in gevaar, aldus Barclays. Begin juni maakte Corbion bekend geen nieuwe fabriek voor PLA-bioplastics te zullen openen in het Franse Grandpuits. Het besluit volgde na een beoordeling van het investeringsplan. Bij de resultaten over het eerste kwartaal waarschuwde Corbion al voor lagere verkopen aan de joint venture TotalEnergies Corbion. Met het schrappen van de tweede PLA-fabriek eindigt, tenminste voorlopig, de droom van dominantie in bioplastic, volgens analisten van ING, die er niet zeker van zijn dat Corbion zijn doelen voor 2025 haalt. Het bedrijf maakte bij de beleggersdag in december 2022 bekend te mikken op een autonome omzetgroei van de kernactiviteiten met 5 tot 8 procent per jaar, tussen 2023 en 2025. De aangepaste EBITDA moet met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025. Bij de resultaten over het eerste kwartaal gaf Corbion aan op koers te liggen met de uitvoering. Kwartaalcijfers In het tweede kwartaal van 2022 kwam de kernomzet van Corbion uit op 315,5 miljoen euro. In de eerste zes maanden kwam de groei toen uit op 23,0 procent bij een kernomzet van 591,7 miljoen euro. De aangepaste kern-EBITDA kwam in het tweede kwartaal van 2022 uit op 41,1 miljoen euro en over de eerste zes maanden op 75,8 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 kwam de kernomzet uit op 312,5 miljoen euro, autonoom goed voor een groei met 9,9 procent. De aangepaste kern-EBITDA bedroeg 41,6 miljoen euro. Corbion opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdag 0,8 procent hoger op 21,16 euro. Ten opzichte van het begin van 2023 verloor het aandeel al zo'n 34 procent van zijn waarde. Bron: ABM Financial News

