CFO Tesla stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CFO Zachary Kirkhorn vertrekt bij Tesla na een dienstverband van dertien jaar bij de producent van elektrische auto's. Dit bleek uit een melding van Tesla op de website van de U.S. Securities and Exchange Commission. Kirkhorn wordt opgevolgd door Vaibhav Taneja, die de functie naast zijn huidige rol als Chief Accounting Officer zal vervullen. Kirkhorn, die op 4 augustus al als CFO stopte, blijft tot het einde van het jaar werkzaam bij Tesla om een soepele overgang te garanderen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.