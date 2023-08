Harker: Fed kan pas op de plaats maken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve is mogelijk aan het einde van zijn verhogingscyclus aangekomen. Dit suggereerde Patrick Harker, voorzitter van de Philadelphia Fed dinsdag in een toespraak bij de Philadelphia Business Journal. Bij de laatste rentevergadering verhoogde de Fed de rente met 25 basispunten, naar 5,25 tot 5,50 procent; de 11e verhoging in 12 vergaderingen. "Maar dat wisten jullie al. Ik gok dat jullie willen weten wat we hierna gaan doen. Helaas, ik weet het niet. Het hangt af van wat de data ons vertellen tussen nu en de volgende vergadering in september", zei Harker. Maar de centraal bankier merkte ook op dat er progressie wordt geboekt met de strijd tegen de inflatie, hoewel het "een traag proces" is. Maar Harker heeft er vertrouwen in dat de inflatie naar het gewenste niveau van 2 procent zal dalen. Voor eind 2023 mikt hij op een inflatie iets onder de 4 procent en volgend jaar moet de inflatie onder de 3 procent uitkomen. Dan zou de inflatie in 2025 op 2 procent uitkomen. Ook denkt Harker dat de werkloosheid iets zal oplopen en de economische groei iets zal afnemen. Kortom, Harker gelooft in een zachte landing voor de Amerikaanse economie. En als er geen "alarmerende" cijfers volgen in komende weken tot het rentebesluit van de Fed, "dan denk ik dat we op het punt zijn aangekomen dat we geduld kunnen hebben en de rentes stabiel kunnen houden en de monetaire maatregelen die we namen hun werk kunnen laten doen", aldus Harker. Als de Fed inderdaad een pas op de plaats maakt, dan zal de centrale bank dit ook even moeten volhouden, benadrukte Harker. Een renteverlaging op korte termijn lijkt er volgens de bankier dan ook niet in te zitten. Harker heeft dit jaar nog stemrecht binnen de FOMC. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.