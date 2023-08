Aandeel Novo Nordisk stevig in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse notering van Novo Nordisk steeg dinsdag in de voorbeurshandel in New York met circa 13 procent nadat de Deense farmaceut met positieve onderzoeksresultaten kwam voor een middel tegen zowel hart- en vaatziekten als obesitas. Semaglutide, op de markt gebracht onder de naam Wegovy, bereikte zijn belangrijkste doel in een onderzoek waarin het vermogen werd geëvalueerd om cardiovasculaire voorvallen te verminderen en niet alleen te helpen met gewichtsverlies. Het Deense bedrijf zei dat een dosis van 2,4 milligram semaglutide het risico op belangrijke ongewenste cardiovasculaire voorvallen met 20 procent verminderde bij volwassenen met overgewicht of obesitas in de studie genaamd Select, waarbij het middel werd vergeleken met een placebo. Aan het onderzoek namen 17.604 patiënten deel van 45 jaar of ouder met overgewicht of obesitas en vastgestelde hart- en vaatziekten zonder voorgeschiedenis van diabetes. Bron: ABM Financial News

