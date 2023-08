Beursblik: lagere winst en omzet bij SBM verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in de eerste zes maanden van 2023 vermoedelijk een lagere omzet en winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, als gevolg van een daling van de resultaten bij de Turnkey-divisie. Dit blijkt uit de analistenconsensus die de oliedienstverlener zelf samenstelde. De markt rekent op een omzet van 1.491 miljoen dollar, waarvan het leeuwendeel, 948 miljoen dollar, voor Lease and Operate en 543 miljoen voor Turnkey. In de eerste zes maanden van 2022 behaalde SBM een omzet van 1.763 miljoen dollar, opgesplitst in 854 miljoen voor Lease and Operate en 909 miljoen voor Turnkey. In een trading update over het eerste kwartaal meldde SBM in mei al een omzetdaling bij Turnkey van 49 procent. De nettowinst is in de eerste zes maanden van 2023 vermoedelijk gedaald van 103 miljoen tot 89 miljoen dollar, terwijl de EBITDA volgens de analisten zou zijn verbeterd van 500 naar 526 miljoen dollar. Net als de omzet zou ook de EBITDA bij Lease and Operate zijn verbeterd, van 527 naar 554 miljoen. Bij Turnkey zou het resultaat zijn gedaald, van 16 tot 11 miljoen dollar. De nettoschuld is volgens de consensus uitgekomen op 6,6 miljard dollar eind juni, van 6,1 miljard dollar ultimo 2022 en 6,4 miljard dollar eind maart dit jaar. Outlook In mei handhaafde SBM nog de outlook voor heel 2023, waarbij het bedrijf rekent op een omzet volgens de directionele methode van meer dan 2,9 miljard dollar, waarvan circa 1,9 miljard dollar afkomstig van Lease & Operate. Turnkey zal meer dan 1 miljard dollar bijdragen. De oliedienstverlener rekent daarnaast nog steeds op een EBITDA van ruim 1 miljard dollar. De analistenconsensus gaat uit van een omzet van 3.020 miljoen dollar, met 1.905 miljoen voor Lease and Operate en 1.115 miljoen voor Turnkey. De EBITDA moet dit jaar volgens de markt uitkomen op 1.076 miljoen dollar, opgesplitst in 1.131 miljoen voor Lease and Operate en 23 miljoen dollar voor Turnkey. Verder verwachten de analisten een nettowinst van 160 miljoen dollar in 2023 en een nettoschuld die aan het eind van het jaar uitkomt op 7,3 miljard dollar. SBM Offshore opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdagmiddag 2 procent lager op 13,62 euro. Bron: ABM Financial News

