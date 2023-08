Barrick Gold op schema met productiedoelstellingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Barrick Gold heeft in het tweede kwartaal de productie en winst zien stijgen ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat bleek dinsdag uit de cijfers van het Canadese goudbedrijf. Barrick Gold ligt naar eigen zeggen op schema om zijn productiedoelstellingen voor goud en koper in 2023 te realiseren. Ook gaat het bedrijf door met een aantal grote projecten die waarde zullen toevoegen en de autonome groei op de lange termijn moeten stimuleren, aldus CEO Mark Bristow in een toelichting op de cijfers. De aangepaste nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 336 miljoen dollar, ten opzichte van 247 miljoen het voorgaande kwartaal. Dit komt overeen met respectievelijk 0,19 dollar per aandeel. De productie van zowel goud als koper is ten opzichte van het eerste kwartaal gestegen. Op jaarbasis is het allemaal wat minder, maar profiteert het bedrijf wel van de hogere goudprijzen ten opzichte van een jaar geleden. Het aandeel beweegt voorbeurs nauwelijks op de cijfers. Bron: ABM Financial News

