Winst voor bioscoopketen AMC

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment heeft in het tweede kwartaal van 2023 weer winst geboekt, terwijl de omzet steeg, en de bioscoopketen is positief gestemd over het lopende derde kwartaal. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse bioscoopketen. "Na een indrukwekkende start van het jaar in het eerste kwartaal van 2023, toonde het tweede kwartaal opnieuw grote vooruitgang", zei CEO Adam Aron in een toelichting, wijzend op onder meer een stijging van de bezoekersaantallen met 12 procent op jaarbasis. "Nu de eerste helft van het jaar achter de rug is, ligt de binnenlandse box office van 2023 20 procent voor op die van vorig jaar en we geloven dat de tweede helft van het jaar nog beter zou kunnen zijn, tenzij de huidige stakingen van schrijvers en acteurs [in Hollywood] de release van films uitstellen tot volgend jaar", aldus de topman. Volgens Aron is het derde kwartaal "explosief" begonnen, onder meer dankzij blockbuster als Barbie, Oppenheimer en de nieuwste Mission Impossible film, "die er samen voor zorgden dat juli de hoogste maandopbrengst werd in de 103-jarige geschiedenis van AMC." In het tweede kwartaal behaalde AMC een nettowinst van 8,6 miljoen dollar, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies werd geleden van 121,6 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA verbeterde van 106,7 miljoen naar 182,5 miljoen dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel nul was, terwijl analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een verlies van 0,04 dollar. De omzet steeg met bijna 16 procent op jaarbasis naar 1,35 miljard dollar, waar de markt uitging van 1,29 miljard dollar. De vrije kasstroom verbeterde van 117 miljoen dollar negatief naar 62 miljoen dollar negatief. AMC heeft momenteel ruim 643 miljoen dollar in kas, waaronder 208 miljoen dollar in een nog ongebruikte kredietfaciliteit. Het aandeel AMC noteert dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel 4,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

