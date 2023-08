Futures Wall Street wijzen op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,5 procent in het rood.

De aandelenmarkten in New York sloten maandag nog hoger, mede geholpen door goede bedrijfscijfers.

Analist Simon Wiersma van ING wees op de koerswinst van het aandeel Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Warren Buffett, dat gisteren op de hoogste stand ooit sloot. Dit is een duidelijk signaal dat de rally op Wall Street aan het verbreden is, aldus de analist.

Ook constateert Wiersma dat ondanks de waarschuwingen van een aantal bekende analisten, die de rally op Wall Street dit jaar volledig hebben gemist, en wellicht daarom, op korte termijn een correctie op de beurzen voorspellen, er steeds meer economen hun recessievoorspellingen voor de VS naar mogelijk pas eind volgend jaar verschuiven. "En dat lijkt ons terecht", aldus de expert van ING.

Veel Amerikaanse economische cijfers vallen namelijk steeds vaker mee dan tegen en wijzen in de verste verte niet op een aanstaande recessie. Zo noteert de Citigroup economic surpise index voor de VS op het hoogste niveau sinds maart 2021. "Zoals we wel vaker zien, zijn economen en analisten dit jaar tot nu toe veel te negatief geweest of de ontwikkeling van de Amerikaanse economie en de winstcijfers van bedrijven", aldus Wiersma

Goed nieuws is verder dat de winstgroeiverwachtingen voor Amerikaanse voor de tweede helft van dit jaar en begin volgend jaar een stuk positiever zijn en het dieptepunt in de winsten achter ons ligt volgens ING.

Verder bleek vandaag dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in juli opnieuw is verbeterd. De vertrouwensindex steeg van 91,0 in juni naar 91,9 afgelopen maand. Dat is wel nog altijd onder het 49-jarige gemiddelde van 98.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS nog twee andere publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen exportcijfers, gevolgd door de groothandelsvoorraden later op de dag. Chinese cijfers wezen voor juli op een dubbelcijferige daling van zowel de export als de import.

De euro/dollar noteerde op 1,0975 en olie werd 1,5 procent goedkoper. Een vat WTI-olie noteerde op 80,72 dollar. De tegenvallende cijfers uit China waren hier mede debet aan.

Bedrijfsnieuws

UPS heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een lagere omzet en winst gerapporteerd en verlaagde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. De resultaten van alle divisies in alle regio's stonden onder druk. UPS rekent voor dit jaar niet langer op een omzet van 97 miljard dollar, maar op circa 93 miljard dollar. De operationele marge schat UPS in op circa 11,8 procent. Dat is een procentpunt minder dan in april, toen UPS de outlook voor 2023 ook al verlaagde. In 2022 lag de marge op 13,8 procent. Voorbeurs daalde het aandeel met ruim 6 procent. Het aandeel UPS lijkt 5,5 procent lager van start te gaan.

AMC Entertainment heeft in het tweede kwartaal van 2023 weer winst geboekt, terwijl de omzet steeg. De bioscoopketen is ook positief gestemd over het lopende derde kwartaal. De eerste reacties waren positief en het aandeel noteerde voorbeurs bijna 3 procent hoger.

Beyond Meat heeft het afgelopen kwartaal de verliezen weten te verkleinen, ondanks een lagere omzet, en verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele boekjaar. De maker van plantaardige vleesvervangers voorziet voor het hele boekjaar een omzet van 360 tot 380 miljoen dollar. Beyond Meat zei eerder nog een omzet te verwachten van 375 tot 415 miljoen dollar. Het aandeel Beyond Meat noteerde dinsdag voorbeurs bijna 15 procent lager.

Kredietbeoordelaar Moody's dreigt de kredietwaardigheid van zes grote Amerikaanse banken, waaronder US Bancorp en State Street, te verlagen, nadat maandagavond de rating voor een groep kleinere banken al werd verlaagd. De kredietanalisten wezen op de recente kwartaalcijfers, die volgens hen een toenemende winstdruk lieten zien. Er dreigt volgens Moody's een milde recessie en de kwaliteit van de activa van banken dreigt onder druk te komen staan, vooral de portefeuilles met commercieel vastgoed.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,9 procent tot 4.518,45 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 35.473,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.994,40 punten.