Europese beurzen lager rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden dinsdag rond lunchtijd in het rood. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 456,70 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,9 procent op 15.811,45 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,8 procent bij een stand van 7.257,46 punten. De Britse FTSE noteerde 0,6 procent lager op 7.512,16 punten.

"Deze week ligt de focus op de inflatiecijfers van donderdag uit de VS, waaruit zou kunnen blijken dat de prijzen in juli zijn gestegen, maar het zijn de cijfers uit China die morgen verschijnen, die leerzamer zouden kunnen zijn met betrekking tot de prijstrends op de langere termijn, zeker als de consumentenprijzen net als de producentenprijzen bewegen in de richting van deflatie", blikte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets vooruit.

De handelsdag begon met tegenvallende handelsdata uit China. De export in China daalde in juli met 14,5 procent. Er was een afname met 12,0 procent voorzien door economen.

Volgens Hewson was dit de slechtste maand sinds februari 2020. Ook de import was zwak, met een daling van ruim 12 procent, te midden van een zwakke mondiale vraag en de Chinese economie die ook zwakte vertoont, aldus de marktanalist.

Het sentiment wordt dinsdag ook niet geholpen door het nieuws dat de Italiaanse regering extra belasting gaat heffen op de overwinsten van banken. Analisten van Equita Sim berekenen dat dit Rome zo'n 4,5 miljard euro zal opleveren, wat ongeveer 3 procent is van de totale marktkapitalisatie van de Italiaanse banken die beursgenoteerd zijn.

In de eurozone was er vanochtend verder aandacht voor inflatiecijfers uit Duitsland. De inflatie kwam in juli uit op 6,2 procent op jaarbasis, na een inflatie van 6,4 procent in juni en 6,1 procent in mei.

De euro/dollar noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0980. WTI-olie werd ruim een procent goedkoper en kostte minder dan 81 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Italiaanse banken als UniCredit en Intesa Sanpaolo verloren dinsdag 6 tot 8 procent, terwijl ook financials elders in Europa onder druk stonden. Deutsche Bank daalde 2,5 procent, ING 1,5 procent en BNP Paribas en Crédit Agricole respectievelijk 2,5 en 3 procent. KBC verloor 1,9 procent.

In Parijs stonden de aandelen van luxemerken als LVMH en Hermes 1 tot 1,5 procent lager in navolging van de zwakke Chinese export- en importcijfers. De winsten in de CAC 40 waren bescheiden.

In Frankfurt voerden nutsbedrijven als RWE en E.ON de DAX aan en wisten ook aandelen als Henkel en Beiersdorf in het groen te blijven.

Bayer heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet en een veel groter verlies geleden. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse bedrijf. Het aandeel verloor ruim een procent. Eind juli stuurde Bayer al een winstalarm uit.

AB InBev heeft acht biermerken verkocht aan cannabisproducent Tilray. De transactie is volledig in cash, maar het overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. In Brussel noteerde het aandeel AB InBev een half procent hoger.

Halfgeleideraandelen als Infineon en ASML noteerden in het rood, met verliezen van rond een procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur tot een half procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.518,44 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 35.473,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.994,40 punten.