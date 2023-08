Valuta: euro onder de 1,10 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteert dinsdagochtend onder de 1,10 dollar, nadat definitieve inflatiecijfers uit Duitsland een dalende trend bevestigden, terwijl uit Italië het nieuws kwam dat de winsten van banken zwaarder worden belast. Valutastrategen van ING verwachten dat de dollarsterkte mogelijk consolideert "tot aan de Amerikaanse inflatiecijfers van donderdag." Volgens ING is het sowieso een stuurloze maand voor de euro/dollar, die voorlopig vermoedelijk blijft hangen in een bandbreedte van 1,09 tot 1,11. Voor vanmiddag kijken de valutastrategen uit naar de toespraken van Fed-bestuurders Harker en Barkin, benieuwd naar hun opmerkingen na het zwakker dan verwachte banenrapport uit de VS van vorige week. In de eurozone was er vanochtend aandacht voor inflatiecijfers uit Duitsland. De inflatie kwam in juli uit op 6,2 procent op jaarbasis, na een inflatie van 6,4 procent in juni en 6,1 procent in mei. Verder staan de Europese aandelenmarkten onder druk en banken in het bijzonder, nadat bekend werd dat de Italiaanse regering extra belasting gaat heffen op de overwinsten van banken. De euro/dollar noteert dinsdagochtend 0,2 procent lager op 1,0980. De Chinese yuan verliest 0,2 procent op 0,1387 dollar nadat vanochtend bekend werd dat de export in China in juli opnieuw flink is gedaald, met 14,5 procent. Er was een afname met 12,0 procent voorzien door economen. Bron: ABM Financial News

