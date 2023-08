AEX weet verlies nog niet om te buigen, bankaandelen dalen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend in het rood. Rond de klok van elf uur verloor de AEX 0,3 procent op 770,03 punten.

Vandaag staan vooral de bankaandelen onder druk, vanwege nieuwe plannen van de Italiaanse regering. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini kondigde een heffing van 40 procent aan op de "overwinsten" van banken.

De maatregel is bedoeld om hypotheekbetalingen en belastingverlagingen te ondersteunen, zei de Italiaanse vicepremier. "Terwijl de kosten van geld zijn gestegen en zelfs verdubbeld voor gezinnen en bedrijven, is wat rekeninghouders [aan rente] krijgen, niet verdubbeld", zei Salvini.

Analisten bij Citi zeiden in een rapport dat de beslissing als een verrassing kwam en flink negatief is voor Italiaanse banken. De nieuwe belasting zou de winsten van Italiaanse banken met ongeveer 19 procent kunnen drukken en hun boekwaarde met ongeveer 3 procent kunnen verlagen, aldus de Citi-analisten.

Italiaanse bankaandelen kregen er dinsdag flink van langs en de meeste Europese banken noteerden ook lager en de Stoxx Europe 600 Banks-index leverde 1,5 procent in.

Maar niet alleen uit Europa was er slecht nieuws voor banken. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde vannacht de rating van een groep kleinere Amerikaanse banken en liet weten ook de kredietwaardigheid van zes grote Amerikaanse banken te bekijken.



Dinsdagochtend waren er verder inflatiecijfers uit Nederland en Duitsland. In Duitsland daalde de inflatie van 6,4 procent in juni naar 6,2 procent in juli, conform voorlopige cijfers. De Nederlandse consumentenprijzen stegen in juli met 4,6 procent. In juni was dit nog 5,7 procent. Deze daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie.

Tot slot was er nieuws uit China, waar de export in juli opnieuw met dubbele cijfers is gedaald. De daling was nog iets scherper dan economen hadden voorzien.



De euro/dollar noteerde vanochtend iets lager op 1,0986 en de olieprijzen deden een stapje terug. Een vat Brentolie daalde een procent en kostte 84,41 dollar.

Stijgers en dalers

RELX wist ongeveer 0,9 procent koerswinst te boeken en sectorgenoot Wolters Kluwer noteerde een winst van 0,2 procent.

ArcelorMittal en DSM-Firmenich moesten elk bijna 2 procent inleveren. ING verloor ruim een procent na het nieuws uit Italië. ABN AMRO, dat woensdag met cijfers komt, houdt vooralsnog de boel droog. Ahold Delhaize, dat morgen ook de boeken opent, steeg ook 0,7 procent.

In de AMX won Fagron 1,4 procent en Just Eat Take Away verloor bijna 4 procent.

In de AScX kon Azerion 4,0 procent bijschrijven, terwijl Pharming 2,1 procent verloor.

PostNL moest 1,6 procent inleveren na de stevige koerssprong van maandag na meevallende kwartaalcijfers en een outlookverhoging. Jefferies verhoogde dinsdag het koersdoel voor PostNL van 1,50 naar 1,80 euro.