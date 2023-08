Italië gaat banken extra belasten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Italiaanse regering gaat extra belasting heffen op de winsten van banken. Dat maakte de Italiaanse regering maandag bekend. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini kondigde een heffing van 40 procent aan op de "overwinsten" van banken. De maatregel is bedoeld om hypotheekbetalingen en belastingverlagingen te ondersteunen, zei de Italiaanse vicepremier. "Terwijl de kosten van geld zijn gestegen en zelfs verdubbeld voor gezinnen en bedrijven, is wat rekeninghouders [aan rente] krijgen, niet verdubbeld", zei Salvini. Analisten bij Citi zeiden in een rapport dat de beslissing als een verrassing kwam en flink negatief is voor Italiaanse banken. De nieuwe belasting zou de winsten van Italiaanse banken met ongeveer 19 procent kunnen drukken en hun boekwaarde met ongeveer 3 procent kunnen verlagen, aldus de Citi-analisten. Italiaanse bankaandelen kregen er dinsdag flink van langs en de aandelen van Intesa Sanpaolo en UniCredit daalden respectievelijk met 6,8 procent en 5,5 procent. Kleinere banken als Banco BPM, BPER Banca en Banca Monte dei Paschi di Siena daalden allemaal met meer dan 6 procent. De meeste Europese banken noteerden ook lager en de Stoxx Europe 600 Banks-index leverde 1,5 procent in Bron: ABM Financial News

