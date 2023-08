SoftBank boekt opnieuw verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SoftBank heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw verlies gemaakt. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Japanse investeerder, die onder andere belangen in DoorDash en WeWork heeft. In het afgelopen kwartaal, het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar, leed SoftBank een verlies van 478 biljoen yen, ofwel omgerekend circa 3 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies in dezelfde periode zelfs nog 3.163 biljoen yen. Met name de koersdalingen bij Alibaba, Deutsche Telekom en T-Mobile drukten het resultaat. Het goede nieuws was wel dat het bekende Vision Fund van SoftBank voor het eerst in zes kwartalen weer zwarte cijfers kon overleggen. Bron: ABM Financial News

